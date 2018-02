Ciclofaixa será suspensa para maratona em São Paulo

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai suspender domingo, 19, o funcionamento da Ciclofaixa de Lazer em toda sua extensão em virtude da realização da 17ª Maratona Internacional de São Paulo.

Na próxima semana, a Ciclofaixa, que interliga os Parques das Bicicletas, do Ibirapuera, do Povo e Villa-Lobos, será ativada na quinta-feira, 23 de junho, feriado de Corpus Christi, e no domingo, 26, ela funcionará normalmente das 7 horas às 16 horas.