Ciclofaixa Paulista-Centro irá até a Luz a partir de domingo

SÃO PAULO - A Ciclofaixa de Lazer que liga a Avenida Paulista ao centro da cidade de São Paulo será interligada ao Elevado Costa e Silva e à região da Luza partir deste domingo,4. Com o acréscimo de 5 km, o circuito terá a extensão aumentada de 16,8 para 21,8 quilômetros, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O horário de utilização, continua sendo das 7h às 16h, sempre aos domingos e feriados nacionais.

Na Avenida Paulista a ciclofaixa é operada em toda a extensão da via, em ambos os sentidos, ligando a Rua da Consolação à Praça Osvaldo Cruz. O trecho se conecta ao centro da cidade por meio do eixo Vergueiro-Liberdade. Ao chegar à região central, o percurso passa por pontos turísticos como o Teatro Municipal, o Viaduto do Chá, o Mosteiro São Bento, a Praça Dom José Gaspar, a Praça Franklin Roosevelt e, agora, a Estação da Luz.