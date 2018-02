Ciclofaixa não vai funcionar no fim de semana A Ciclofaixa de Lazer das zonas sul oeste de São Paulo vai excepcionalmente deixar de funcionar no próximo domingo, por causa da 18.ª Maratona Internacional. As informações são da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Com 45 km, a ciclofaixa liga o Parque Villa-Lobos, na zona oeste, ao Parque das Bicicletas, no Ibirapuera, e à Avenida Jornalista Roberto Marinho, na zona sul. No outro domingo (24), a pista será ativada normalmente, das 7 às 16 horas.