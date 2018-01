A ciclofaixa, que liga os parques das Bicicletas, do Ibirapuera e do Povo, não será ativada neste domingo, 8, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A medida é necessária para a realização da corrida "10 K Brasil 2009", que contará com a participação estimada de 8 mil atletas. O evento acontece desde 2007 nas imediações do Parque do Ibirapuera.