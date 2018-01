Ciclofaixa ganhará mais 20 km e chegará ao Parque Villa-Lobos em 90 dias A Secretaria Municipal dos Transportes anunciou ontem que as obras de ampliação da pista da Ciclofaixa de Lazer, com 10 km em seu percurso de ida e volta na zona sul, começam na segunda quinzena do mês. A previsão para concluir a interligação do trecho inicial com o Parque Villa-Lobos, na zona oeste, é de 90 dias. Atualmente, a Ciclofaixa liga o Parque do Ibirapuera aos parques do Povo e das Bicicletas, na zona sul. Com investimento de R$ 500 mil, o novo trecho chegará ao Parque Villa-Lobos, em um percurso que atravessa o Rio Pinheiros.