Ciclofaixa funciona em horário reduzido A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai suspender excepcionalmente neste domingo, das 7 às 11 horas, o funcionamento da Ciclofaixa de Lazer Sul-Oeste, no trecho entre o Parque do Povo e o Parque Villa-Lobos, que tem 20 km de extensão (ida e volta). A suspensão ocorre por causa da realização da 14.ª Meia Maratona Internacional Netshoes Corpore da Cidade de São Paulo. A partir das 11 horas, a ciclofaixa será ativada e vai operar normalmente até as 16 horas.