Ciclofaixa fica aberta no feriado de Corpus Christi, na quinta

SÃO PAULO - A Ciclofaixa de Lazer será ativada, das 7h às 16h, no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 23, informa a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A ideia é testar o funcionamento da Ciclofaixa em dias de feriado nacional, já que ela está disponível apenas aos domingos.

A Ciclofaixa de Lazer, com 45 quilômetros de extensão, liga os parques das Bicicletas, do Ibirapuera, do Povo, Villa-Lobos, Av. Chedid Jafet, Rua Funchal, Av. Eng. Luís Carlos Berrini e Av. Jornalista Roberto Marinho (até o futuro Parque Clube do Chuvisco).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Ciclofaixa também estará aberta no próximo domingo, 26.