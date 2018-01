Ciclofaixa especial é não funciona na Virada Esportiva

A Prefeitura de São Paulo não vai ativar neste domingo, 20, a ciclofaixa que liga os parques das Bicicletas, do Ibirapuera e do Povo - projeto lançado no mês passado. O motivo é a realização no trajeto da 17ª Maratona Pão de Açúcar de Revezamento, que faz parte do calendário oficial da Virada Esportiva, que acontece neste fim de semana.

VIRADA ESPORTIVA - Prepare-se para suar na medida certa

VIRADA ESPORTIVA - Dois mil eventos no fim de semana

Por causa da Virada Esportiva, duas avenidas de Perdizes serão interditadas. O bloqueio vai ocorrer entre 6h e 14h de domingo na Avenida Sumaré, entre a Praça Márcia Aliberti Mammana e a Rua Bartira, e a Avenida Paulo VI, entre a Rua Capote Valente e a praça (veja alternativas).