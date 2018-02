Ciclofaixa é opção para 1º dia do ano em São Paulo

Em um feriado em que a maior parte dos museus e centro culturais paulistanos e até mesmo o Mercadão estarão fechados, ao paulistano que estiver em busca de lazer no dia 1º as opções são os parques e a ciclofaixa de lazer - que funcionará como tem ocorrido na maioria dos feriados nacionais.

Se o tempo estiver bom - a previsão é de sol pela manhã com pancadas de chuva à tarde -, movimentados parques como o do Ibirapuera, da Aclimação e Villa-Lobos devem receber um bom número de frequentadores. Aproveitar a cidade tranquila e vazia para caminhar pelo bairro também é opção para aqueles que estão em São Paulo.

Se estiver pensando em almoçar fora, convém antes checar se o restaurante está aberto - é grande o número de estabelecimentos que aproveitam o período das festas de fim de ano para dar férias coletivas e fechar suas portas, reabrindo apenas no início do ano.

Ciclofaixa

Sucesso consolidado nos fins de semana de 2012, a ciclofaixa de lazer deve operar na terça-feira, 1. A organização espera um bom número de ciclistas, dispostos a iniciar o ano na saudável prática. Normalmente as faixas funcionam apenas aos domingos. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), entretanto, decidiu abri-las também no feriado de ano-novo.

Por causa da desmontagem da estrutura para o Réveillon da Paulista, a ciclofaixa da avenida irá operar em horário especial no dia 1º, das 10h às 16h. O percurso centro também terá alterações. Vai funcionar entre 7h e 15h30 e não será ativado o trecho entre a Rua São Bento e o Teatro Municipal. Os ciclistas serão informados dessas mudanças por meio de faixas em trechos da via.

As 72 estações - que disponibilizam 720 bicicletas para empréstimo - do projeto Bike Sampa foram suspensas às 18h do dia 31 (e não às 22h, como de praxe), em razão do réveillon. A partir de quarta-feira, 2, o horário normal, das 6h às 22h, será retomado.