Ciclofaixa do centro chega à Praça Roosevelt

Com atuais 4,8 km, a ciclofaixa de lazer do centro foi idealizada com a intenção de movimentar as ruas do centro histórico nos fins de semana e feriados. O trajeto passa pelos principais pontos turísticos da região, como o Teatro Municipal, o Mosteiro de São Bento e a Catedral da Sé. Desde o dia 30, paraciclos oferecem ao ciclista a possibilidade de estacionar a bike de graça.

Amanhã, por causa da realização de uma corrida no centro, a ciclofaixa terá trechos suspensos das 7h às 10h. Ficará interditado o trajeto que vai da Praça João Mendes ao Viaduto do Chá. A ciclofaixa Paulista-Vergueiro também terá o fluxo interrompido no horário, no cruzamento da Avenida Liberdade com a Rua da Glória. Depois, todo o trecho do centro à Paulista será liberado. O percurso tem 8,4 km em cada sentido. / ADRIANA FERRAZ