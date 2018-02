Ciclofaixa de lazer terá mais 14 km em maio Os ciclistas de São Paulo terão mais 14 quilômetros para trafegar na ciclofaixa de lazer a partir da segunda quinzena de maio. Haverá sete quilômetros adicionais em cada sentido da via, que será estendida até o futuro Parque Chuvisco, na zona sul. O novo trecho começa no Parque do Povo e segue pela Avenida Chedid Jafet, Rua Funchal e Avenidas Eng. Luís Carlos Berrini e Jornalista Roberto Marinho. A ciclofaixa funciona aos domingos, das 7h às 14h.