Ciclofaixa de Lazer ganha mais 10 km hoje

A Ciclofaixa de Lazer que liga os Parques das Bicicletas, Ibirapuera e do Povo nos domingos vai ganhar hoje um trecho de 10 quilômetros. Agora, o Parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, também será conectado ao trajeto, que passará a ter um total de 15 km em cada sentido. A ciclofaixa funciona das 7h às 14h, mas a concentração para a pedalada de inauguração está marcada para as 9h30, no Parque do Povo.

Além de ter o dobro do tamanho, o novo trecho vai inovar por passar por duas pontes sobre o Rio Pinheiros (Cidade Universitária e Cidade Jardim) e pela passagem subterrânea Dr. Euryclides de Jesus Zerbini.

Uma tenda de consertos e ajustes gratuitos para bicicletas também será inaugurada no Parque do Povo. Além disso, sete mecânicos uniformizados vão pedalar pelo percurso para auxiliar ciclistas que tiverem problemas no meio do caminho.

Experiência. Para testar a dificuldade do percurso e a qualidade do asfalto e da sinalização, a reportagem percorreu os 10 novos quilômetros da ciclofaixa nesta semana com os ciclistas João Guilherme Lacerda, de 29 anos, e Willian Cruz, de 37. O grupo foi pela pista da direita na maior parte do trajeto, mas pedalou sobre a ciclofaixa (na esquerda) em alguns momentos - segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a bicicleta é um veículo como qualquer outro e, assim, pode andar em qualquer pista independentemente do dia.

De maneira geral, o percurso é bem plano e fácil de ser vencido, e as poucas dificuldades que os bicicleteiros vão enfrentar são as subidas nas pontes e na passagem subterrânea. O asfalto está bom na maior parte do trajeto - em alguns locais, a pista chegou até a ser recapeada. Na passagem subterrânea e na Rua Alvarenga, porém, a qualidade do piso é pior e há bueiros abaixo do nível do asfalto, onde é melhor redobrar a atenção para evitar acidentes.

A sinalização está clara e há poucos locais que podem criar conflitos entre bicicletas e carros. Dois semáforos que funcionam apenas no domingo foram instalados para garantir a segurança dos ciclistas.

Segundo estimativas da Prefeitura, 40 mil ciclistas devem usar a ciclofaixa a cada domingo após a ampliação - o dobro dos atuais usuários.

Serviço

CICLOFAIXA DE LAZER. FUNCIONA DAS 7H ÀS 14H TODO DOMINGO, ENTRE OS PARQUES DAS BICICLETAS, IBIRAPUERA, DO POVO E VILLA-LOBOS. TRAJETO COMPLETO E MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.CICLOFAIXA.COM.BR.

RECOMENDAÇÕES

Alimentação

Coma alimentos leves e calóricos antes de começar a pedalar. Frutas como banana (rica em potássio, que ajuda a evitar as cãibras) e maçã são sempre uma boa pedida.

Equipamento

Itens como capacete e joelheiras não são obrigatórios, mas são recomendados para evitar ferimentos mais graves no caso de queda ou acidente.

Bicicleta

Faça a manutenção periódica da bicicleta e cheque tudo antes de sair de casa. É recomendado levar uma câmara de ar extra, caso o pneu fure.

Exercício

É importante alongar os músculos antes e depois da pedalada, para evitar dores e distensões. As regiões da coxa e da panturrilha devem ter cuidado especial, por causa do esforço.