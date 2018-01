Ciclofaixa de lazer do centro funciona em horário reduzido, por causa de corrida Amanhã, a ciclofaixa de lazer do centro de São Paulo será suspensa entre 7h e 10h, por causa da Corrida de Pedestres Feminina M5K. Depois, a via exclusiva para ciclistas será aberta e funcionará normalmente até as 16h. No domingo que vem, a ciclofaixa "será ativada normalmente", informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Além disso, os ciclistas paulistanos poderão, a partir de amanhã, pedalar mais 1h30 por dia na Ciclovia do Rio Pinheiros. De acordo com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que a gerencia, ela terá o horário de funcionamento ampliado das 5h às 19h30 (anteriormente, era das 5h30 às 18h30), por causa do horário de verão.