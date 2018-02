SÃO PAULO - A Ciclofaixa de Lazer da zona leste será inaugurada neste domingo, 25, pela Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo. A via de 7 km em cada sentido funcionará aos domingos e feriados nacionais, das 7h às 16h, ao longo da Avenida Governador Carvalho Pinto.

Em março, mais 3 km em cada sentido de área será inaugurada na zona norte da capital. A partir do dia 4, ela será ativada no mesmo período que as outras ciclofaixas da cidade, na Avenida Braz Leme, ligando a Praça Heróis da FEB ao Sesc Santana, dando acesso também ao Parque da Juventude.

Com a inauguração, São Paulo passa a oferecer 168,3 km de malha cicloviária, sendo 65 km dedicados apenas às ciclofaixas de lazer, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).