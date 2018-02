Ciclofaixa da Paulista será ativada a partir das 22h; CET sugere evitar vias da região A ciclofaixa de lazer da Avenida Paulista vai funcionar na noite de hoje. A intenção da Prefeitura com a medida é estimular os paulistanos a percorrerem a região de bicicleta para apreciar a decoração natalina noturna - o mesmo ocorrerá no próximo sábado. A operação do corredor exclusivo para os ciclistas acontecerá das 22h de hoje às 16h de amanhã. A extensão da ciclofaixa da Paulista até o Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista, também será ativada. O corredor para bicicleta que funcionará de madrugada vai atingir 24,2 km de extensão. O órgão de trânsito recomenda aos motoristas evitarem vias como as Ruas Vergueiro e Domingos de Morais e as Avenidas Brasil e Pedro Álvares Cabral.