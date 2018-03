Ciclofaixa da Paulista não funcionará hoje Por causa da realização da Parada Gay, a ciclofaixa de lazer da Paulista não será ativada hoje. Além disso, parte da ciclofaixa do centro também ficará fechada. Na região central, não funcionará o trajeto entre o Viaduto do Chá, a Praça da República, o Largo do Arouche, Rua da Consolação e o acesso ao Elevado Costa e Silva. Outro trecho da ciclofaixa que não será ativado será o do entorno do Parque da Luz. Todas as outras ciclofaixas vão funcionar normalmente, com o horário regular, das 7 às 16 horas.