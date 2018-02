Ciclofaixa chega neste domingo à Guarapiranga

A ciclofaixa de lazer que chegará até a Represa do Guarapiranga, na zona sul da cidade, será inaugurada neste domingo. O trajeto ligará a atual ciclofaixa do Ibirapuera à ciclovia que margeia o Rio Pinheiros. De lá, o ciclista seguirá por um novo trecho de ciclofaixa até chegar à via de ciclistas que contorna parte da represa. Dessa maneira, será possível pedalar da Avenida Paulista até lá em pistas separadas, mas apenas nos domingos e feriados nacionais.

O novo ramal Guarapiranga das ciclofaixas de lazer terá 20,6 km de extensão em cada sentido. Desse total, 15 km pertencem a um trecho da ciclovia do Rio Pinheiros, inaugurada em 2010 e de responsabilidade do governo estadual. O trecho em questão vai da Estação Vila Olímpia da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) até a Avenida Miguel Yunes. Por ser uma ciclovia, ela funciona todos os dias da semana e pode ser utilizada para deslocamentos diários.

Depois de seguir por toda a ciclovia do Pinheiros, os ciclistas entrarão em um novo trecho de ciclofaixa de lazer, que passará ao lado do Autódromo de Interlagos. Esse trecho terminará na Ciclovia Parque Praia São Paulo, com 3 km de extensão, nas margens da represa. Outro ponto de interesse que estará conectado ao trajeto é o Parque Jacques Cousteau, a poucos metros da Avenida Atlântica, também na orla da Guarapiranga.

Conexão. Com esse novo trecho, a cidade terá um total de 60 km de ciclofaixas de lazer, espalhadas por todas as zonas da capital. Se forem levadas em consideração apenas as que são conectadas umas às outras, será possível sair do centro e pedalar até a Avenida Paulista ou o Parque do Ibirapuera e, de lá, seguir até a Represa do Guarapiranga sem sair de vias exclusivas para bicicletas. Apenas as ciclofaixas das zonas leste e norte ainda não são conectadas às outras.

O trânsito na região da zona sul sofrerá modificações nos horários de operação da ciclofaixa de lazer, das 7h às 16h de domingos e feriados nacionais. Além de ocupar uma faixa de trânsito nas vias onde passar, a ciclofaixa também bloqueará a alça de acesso da Ponte Vitorino Goulart da Silva para a Praça Automóvel Clube Paulista. Dez novos semáforos para ciclistas e veículos foram instalados para garantir a segurança do evento.

Histórico. Inaugurada em 2009, a ciclofaixa de lazer se transformou ao longo do tempo em uma das principais vitrines da gestão do prefeito Gilberto Kassab (PSD). Ele soma essa quilometragem para afirmar que completou a meta de construir 100 quilômetros de infraestrutura cicloviária, apesar de as ciclofaixas não funcionarem nos dias de semana.

Se forem levadas em consideração apenas as ciclovias e ciclofaixas que funcionam todos os dias, a capital paulista tem 47,6 km de vias exclusivas para ciclistas - ante mais de 400 km nas cidades de Londres e Amsterdã, por exemplo.

Outra aposta de Kassab para as bicicletas foram as ciclorrotas - ruas normais que recebem sinalização especial para alertar os motoristas para a presença de ciclistas no trajeto e têm a velocidade máxima diminuída. Durante sua gestão, a cidade ganhou 54,5 km de vias desse tipo. Em outros países, a existência de vias assim é bem mais disseminada. Um exemplo é a França, onde existem as chamadas "zone 30" - bairros inteiros onde, fora das principais avenidas, a velocidade máxima é de 30 km/h para carros e todas as ruas são de mão dupla para bicicletas. Paris tem mais de 50 bairros assim.

Entre as principais promessas do prefeito eleito Fernando Haddad (PT) para melhorar a mobilidade urbana está a construção de 400 km de rede cicloviária, que, se sair do papel, poderá levar São Paulo a alcançar as principais capitais europeias.