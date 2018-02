Ciclofaixa chega à Praça Dom José Gaspar A Prefeitura inaugurou ontem um trecho de 300 metros na Ciclofaixa de Lazer Centro-Paulista. Agora, a Praça Dom José Gaspar, no centro da cidade, foi interligada ao percurso de cerca de 5 km já existente. Até 11 de novembro, segundo a administração municipal, a ciclofaixa também será estendida à Praça Roosevelt, em uma ponta, e ao Parque do Ibirapuera, na zona sul da cidade, na outra. As ciclofaixas de lazer funcionam apenas nos domingos e feriados, das 07h às 16h.