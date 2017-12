Cicloativistas fazem ato contra paralisação das ciclovias em São Paulo

SÃO PAULO - Cicloativistas fizeram um ato na noite desta quinta-feira, 19, na Avenida Paulista contra a paralisação da implementação de ciclovias na capital.

O grupo se concentrou na Praça do Ciclista por volta das 19 horas e percorreu toda a avenida. Depois, os ciclistas foram até a sede do Ministério Público, onde gritaram palavras de ordem e colaram cartazes contra a decisão. "Vai ter ciclovia", gritavam os cerca de 300 manifestantes. A PM estima que 100 pessoas compareceram ao ato. Motoristas chegaram a buzinar para apoiar os ativistas.

"A gente precisa se mobilizar. É um momento importante para demonstrar nosso sentimento de indignação", diz o engenheiro Tiago Barufi, de 41 anos.

Pesquisador de políticas públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Renê Fernandes, de 30 anos, participou do ato e destacou que as ciclovias são importantes para a segurança de quem utiliza as bicicletas. "A ciclovia não precisaria existir se houvesse respeito, mas é o que temos para proteger vidas."

O ponto alto do protesto foi na porta do Ministério Público Estadual, quando os ciclistas levantaram as bicicletas e gritaram: "Se não tem ciclovia, a gente ocupa a via".

"Queremos a melhor distribuição do espaço de circulação pública, que é totalmente dominado pelos automóveis", afirma o urbanista Rafael Siqueira, de 31 anos.