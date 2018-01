Ciclistas se reúnem em canteiro de ciclovia

Cerca de 20 ciclistas se reuniram na manhã de ontem no canteiro de obras daquela que seria a maior ciclovia de São Paulo, na Avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, zona oeste da capital. Eles protestaram contra a paralisação do projeto. Os manifestantes, que se organizaram via Twitter, soltaram fogos no local - representando uma inauguração fictícia da ciclovia -, fizeram faixas no chão com cal e tentaram andar de bicicleta no meio da obra.