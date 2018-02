Segundo a concessionária Ecovias, dos 26 km da pista, metade está obstruída com terra, pedras e árvores. Esse segmento fica mais perto do cume. A parte ao pé da serra já foi liberada. Ainda não há previsão para a limpeza e a consequente reativação do trecho superior da estrada de serviço. Somente após os trabalhos de drenagem na rodovia, as equipes da Ecovias passarão a limpar a via secundária.