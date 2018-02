Ciclistas fazem 'Pedalada Pelada' na Paulista por mais segurança no trânsito

SÃO PAULO - Mais de 100 pessoas participaram da "Pedalada Pelada" na noite de sábado, 10, na região da Avenida Paulista, de acordo com a Polícia Militar. O grupo se concentrou na altura da Praça da Bicicleta no início da noite e, por volta das 20h, saiu em "bicicletada".

Segundo a PM, a manifestação foi pacífica e seguiu em direção à zona oeste após atravessar a Paulista, com ciclistas usando adereços e pinturas nos corpos. Esta foi a 5ª edição do evento, baseado no World Naked Bike Ride.

Segundo os participantes, o protesto é pela segurança no trânsito e a nudez representa a fragilidade dos ciclistas em meio ao caos e brutalidade do tráfego nas grandes cidades. Não existe um organizador do grupo ou do protesto.