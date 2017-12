Ciclistas fazem 'pedalada' em homenagem a vítima do trânsito

A partir das 18 horas desta sexta-feira, 16, ciclistas paulistanos vão começar a se concentrar para mais uma 'pedalada' em homenagem à massagista Márcia Regina de Andrade Prado, de 40 anos, atropelada na quarta-feira, 14, por um ônibus na Avenida Paulista. A concentração é na Praça do Ciclista, no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua da Consolação e a partida é prevista para às 18 horas. Veja também: Dossiê Estado: os números da violência no trânsito em SP Foto: Jonne Roriz/AE Na quinta, ciclistas, parentes e amigos de Márcia fizeram uma homenagem na Praça do Ciclista Às 18 horas da quinta-feira, 15, cem ciclistas se reuniram na Praça do Ciclista, na esquina da Paulista com a Rua da Consolação, para homenagear mais uma pessoa que entra na estatística da guerra do trânsito paulistano. "A bicicleta é um meio de transporte respeitado em quase todos os países do mundo, onde existem ciclovias e as leis são respeitadas", diz o técnico de informática Ricardo Leal, que usa a bicicleta para trabalhar. "Mas aqui é o Brasil. Para que o ciclista seja respeitado, é necessário que aconteça o pior, e o pior aconteceu nesta semana." Segundo testemunhas do acidente, um ônibus que passava na altura do número 1.150 da Paulista tentou ultrapassar a massagista, que circulava perto do meio-fio. Márcia caiu com a bicicleta e o coletivo passou por cima de sua cabeça. Apesar da tragédia e da comoção, ainda não houve anúncio de que os planos de construção das tão propagadas ciclovias serão tirados do papel. "Lamentamos que as administrações anteriores nunca se preocuparam em fazer ciclovias", limitou-se a dizer o prefeito Gilberto Kassab. Pela primeira vez em um ano e meio, a Secretaria de Transportes tornou públicos dados referentes a mortes de ciclistas no trânsito. Em 2008, até o mês de outubro, 55 ciclistas morreram em acidentes na cidade. Em todo o ano de 2007, foram 83, e em 2006, 84 ciclistas mortos. (Com informações de Rodrigo Brancatelli e Vitor Hugo Brandalise, de O Estado de S. Paulo.)