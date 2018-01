Ciclista profissional morre atropelado em Bauru

SOROCABA - O ciclista Hailton Pereira da Silva, de 48 anos, morreu atropelado por um carro na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na quinta-feira, 14, em Bauru, a 326 km de São Paulo. Ele pedalava sua bike pelo acostamento, num trecho urbano, quando foi atingido por um Fiat Strada, desgovernado. O motorista do carro, W.B., de 19 anos, alegou ter perdido o controle do veículo e capotado, vindo a atingir o ciclista.

Silva morreu na hora. Sua bicicleta ficou destruída. O motorista do carro e B.F., de 25, que estava no banco do passageiro, tiveram ferimentos leves.

Conhecido como 'Ceará', Hailton participava de competições oficiais de ciclismo e representava a cidade nos Jogos Regionais. Ele tinha mais de 20 anos de experiência. Mais de cem ciclistas acompanharam o enterro do atleta na manhã desta sexta-feira, 15. O cortejo seguiu do velório Terra Branca até o Cemitério do Redentor, onde ocorreu o sepultamento.

Muitos ciclistas protestaram com cartazes, cobrando mais ciclovias e segurança. A Polícia Civil aguarda o laudo da perícia técnica para decidir se o responsável pelo acidente vai responder criminalmente. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.