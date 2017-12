Ciclista perdeu braço em SP No dia 10 de março deste ano, o atropelamento do ciclista David Santos Sousa, de 21 anos, que teve um braço arrancado na Avenida Paulista, reacendeu a discussão sobre implantes no Brasil. O estudante de Publicidade Thiago Chagas dos Santos, de 26 anos, que dirigia o carro que atingiu Sousa, não prestou socorro e ainda descartou o braço do rapaz em um córrego da cidade. Sem poder fazer reimplante, Souza ficou deficiente.