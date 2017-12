Ciclista morre atropelado por táxi na Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos

SÃO PAULO - Um ciclista morreu na manhã de domingo, 26, ao ser atropelado por um táxi no quilômetro 26 da Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, no sentido interior paulista.

De acordo com a assessoria da EcoPistas - concessionária que administra a via -, o ciclista trafegava pelo acostamento no momento do acidente, por volta das 8h30.

Ainda segundo a assessoria de imprensa da concessionária, o taxista não sofreu ferimentos. A perícia terminou há pouco os trabalhos no local.