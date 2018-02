Ciclista morre atropelado por caminhão na Vila Leopoldina

SÃO - Um ciclista morreu atropelado por um caminhão no cruzamento da Avenida Doutor Gastão Vidigal com a Rua Hassib Mofarrej, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 12h10 desta segunda-feira, 8, e o homem, de identidade não informada, foi a óbito no local, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O caso foi registrado no 91º DP (Ceagesp), que não passou informações sobre o boletim de ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que iria apurar os dados.

Mortes. No ano passado, 49 ciclistas morreram em decorrência de acidentes de trânsito, segundo o segundo o Relatório Anual de Acidentes de Trânsito Fatais, publicado pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).