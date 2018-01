Ciclista morre atropelado por caminhão em SP

SÃO PAULO - Um ciclista de 35 anos morreu na tarde desta terça-feira, 15, após ser atropelado por um caminhão no meio da Rua Pedro Vicente, próximo ao cruzamento com a Avenida do Estado, no bairro Ponte Pequena, região central de São Paulo. Segundo testemunhas, o autônomo Elisangelo Lobo de Barros havia deixado a ciclovia para cruzar a via quando se deparou com a carreta. Ele se assustou, caiu da bicicleta e foi esmagado pelas rodas do meio da carroceria.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 16h20, próximo à estação Armênia da Linha 1-Azul do Metrô. Barros, que era locutor na Feira da Madrugada, popular centro de compras da capital, morreu na hora. A massa cefálica do ciclista ficou totalmente exposta e o tórax foi esmagado, de acordo com a Polícia Militar.

Até as 20h desta terça-feira, o motorista do caminhão, Luiz Aparecido Paes, de 51 anos, ainda prestava depoimento no 12º Distrito Policial (Pari). O rapaz, de acordo com policiais, estava em estado de choque. Segundo a vendedora ambulante Jaqueline Cruz Hermínio, de 20 anos, que testemunhou o acidente, não foi possível ver quem teve culpa.

"Ele [Barros] se assutou e gritou antes de bater no caminhão. Na hora, só olhei para o aciente. Não vi se o farol estava aberto ou fechado. Eu conhecia ele, comprava doce na loja onde eu trabalho. É uma imagem que não sai da minha cabeça", relatou Jaqueline, após ser ouvida pelos policiais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outros casos. Esta foi a terceira morte, ao menos, envolvendo ciclistas na cidade de São Paulo. No dia 3 de setembro, a modelo gaúcha Mariana Livinalli Rodriguez, de 25 anos, morreu após um acidente com um ônibus quando andava de bicicleta na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros.

Em 19 de agosto, o zelador aposentado Florisvaldo Carvalho Rocha, de 78 anos, morreu após ser atropelado por uma bicicleta na Avenida Amaral Gurgel, sob o Minhocão, em Santa Cecília, no centro. Na ocasião, o ciclista que provocou o acidente estava fora da ciclovia e o pedestre disnte da faixa.