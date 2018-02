Ciclista morre atropelado na zona sul e motorista é detido

A PM deteve um motorista de um Fiat Strada na manhã deste sábado, 27, no bairro Campo Limpo, zona sul de São Paulo, que teria atropelado e matado um ciclista. De acordo com a polícia, o caso ocorreu por volta das 5h. Não há informação sobre testemunhas, de acordo com a PM.

O motorista foi conduzido para o 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi) e presta depoimento nesta manhã. O corpo da vítima ficou estendido na Avenida Carlos Lacerda, na altura do 1244 - a faixa da direita no sentido centro estava interditada até às 10h40. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal nesse horário.