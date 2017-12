Ciclista morre atropelado na zona sul de SP

SÃO PAULO - Um jovem de aproximadamente 15 anos morreu em um acidente de trânsito no fim da tarde desta segunda-feira, 22. Ele foi atropelado por um ônibus na Rua José Barros Magaldi, na altura da Rua Luis Gushiken, zona sul da capital paulista.

A morte do jovem, ainda não identificado, foi constatada pelo médico da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Corpo de Bombeiros.

17h58 Vítima (óbito) de bicicleta, + ou – 15 anos, atropelamento por ônibus, rua José Barros Magaldi, 1247 – Jd São Luís.#193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 22, 2017

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

...sexo masculino, óbito constatado pelo médico da USA.#193R — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 22, 2017

Em um levantamento parcial, entre julho e setembro de 2016, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) contabilizou seis mortes de ciclistas em acidentes de trânsito na capital.

Uma faixa da direita na rua do acidente, sentido centro, permanece interditada pela CET desde as 17h21. O trânsito segue normalmente pela via.