Ciclista morre atropelado na Imigrantes O motorista de um Tempra vinho atropelou e matou o ciclista Raí Pereira de Oliveira, de 21 anos, por volta das 17h45 de anteontem no km 20 da pista sentido São Paulo da Rodovia dos Imigrantes, em Diadema, no ABC paulista. O ciclista trafegava no acostamento no sentido oposto ao tráfego quando foi atingido pelo carro que saiu da pista.