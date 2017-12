Ciclista morre atropelada por ônibus na Avenida Paulista

Uma ciclista morreu, no início da tarde desta quarta-feira, 14, após ser atropelado por um ônibus na Avenida Paulista, sentido Consolação, perto da Alameda Campinas. Acionado às 11h52, o Corpo de Bombeiros enviou três equipes ao local, mas a vítima já estava sem vida. Por enquanto, não há informações sobre a identidade da mulher. O caso está sendo registrado no 78º Distrito Policial, dos Jardins. Veja também: Após colisão, carro capota na Marginal do Pinheiros Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Por volta das 15 horas, a perícia no local do atropelamento já havia sido concluída. Uma das quatro faixas da Paulista, no entanto, seguia interditada, contribuindo para a formação de 1,1 km de congestionamento, até a Praça Oswaldo Cruz, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Atualizado às 15h31 para acréscimo de informações.