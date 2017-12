Ciclista morre após ser atropelado por ônibus na zona sul

SÃO PAULO - O ciclista Christian Alan da Silva Maciel, de 28 anos foi atropelado por um ônibus de fretamento na noite desta segunda-feira, 27, na Avenida Giovani Bronchi, cruzamento com a Dr. Guilherme Dumont Vilares, na Vila Sônia, zona sul de São Paulo. O veículo não possuía autorização para circular na capital, segundo a Prefeitura.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi), o motorista afirmou que "devido à luminosidade da via, não foi possível ver Christian transitando com sua bicicleta". Testemunhas ouvidas pelos policiais disseram não ter visto o acidente, mas sim só sentido o impacto. O motorista ainda não prestou depoimento formal, pois teve um mal súbito após o acidente e foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital São Luís. Foi requisitada perícia no local e carro de cadáver para a vítima. O caso foi registrado como homicídio culposo.

O motivo do acidente será apurado pela polícia, com apoio do Departamento de Transportes Públicos (DTP) da Prefeitura de São Paulo.

Por estar irregular, o ônibus, registrado com placas do município de Juquitiba, foi apreendido e levado para um pátio do DTP, no Pari. A empresa será autuada e, para recuperar o veículo, precisará pagar multa de R$ 3.662,35, além do custo para remoção do veículo, de R$ 3.210. Também arcará com uma multa diária pela estadia no pátio.

Acidentes. O total de mortes de ciclistas na cidade de São Paulo entre janeiro e outubro deste ano cresceu 55% em relação ao apurado pelo governo do Estado no mesmo período de 2016. Foram 31 mortes, ante 20 no ano passado. O total de 2016 já foi superado nos primeiros 10 meses de 2017.

Os dados são do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito de São Paulo (Infosiga), divulgados nesta terça-feira, 21.

