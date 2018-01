Ciclista morre após ser atropelado por moto na Rodovia Ayrton Senna

SÃO PAULO - Um ciclista morreu após ter sido atropelado por uma motocicleta na Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na madrugada deste sábado, 10. Rafael Vitor dos Santos, de 20 anos, estava pedalando quando foi atingido na traseira. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O acidente aconteceu por volta das 4h40 na altura do quilômetro 22 da rodovia, na região de Cumbica. O motociclista, um homem de 25 anos, se feriu por causa do impacto da batida e precisou ser socorrido ao Hospital Geral de Guarulhos.

Aos policiais, o condutor afirmou no hospital não se lembrar do momento do acidente. Segundo a Polícia Civil, ele não apresentava sinais de embriaguez. O motorista deve ser indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor.

Tanto a bicicleta quanto a moto, modelo Yamaha Br 125, ficaram na base da Polícia Rodoviária Estadual para serem retiradas pelas partes. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.