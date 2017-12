Ciclista morre após ser atropelado por caminhonete em Itu

SOROCABA – Quatro ciclistas foram atropelados por uma caminhonete quando participavam de uma romaria para Pirapora do Bom Jesus, às 5h30 desta sexta-feira (25), em Itu, interior de São Paulo. Um deles morreu e dois estão internados em estado grave. O quarto ciclista, com ferimentos leves, foi medicado e recebeu alta. O autor dos atropelamentos também tinha participado da romaria e voltava para casa.

O acidente aconteceu na Estrada dos Romeiros, entre Itu e Cabreúva e causou a morte de Alan Palma, de 37 anos, trombonista e integrante da Big Band do Conservatório Estadual de Tatuí. Palma era também professor de música e muito conhecido nos meios culturais do interior.

Ele e outros três ciclistas foram atropelados na Estrada dos Romeiros. O grupo de ciclistas havia saído de Capivari, região de Piracicaba, e pedalava até Pirapora, quando foram atingidos por uma caminhonete na margem da pista. Palma e os colegas foram socorridos pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e levados para o Hospital São Camilo, em Itu. Palma já chegou sem vida, os outros foram internados e dois permaneciam internados em estado grave.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O motorista da caminhonete também havia caminhado de Cerquilho, onde mora, até Pirapora e voltava para casa ao volante do veículo. Ele alegou que cochilou e perdeu o controle da direção. A Polícia Civil informou que não divulgaria o nome do autor do atropelamento. Ele passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo, e pagou fiança de R$ 3 mil para responder em liberdade ao processo por homicídio culposo (sem intenção de matar) e lesões corporais.

ACIDENTES – Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente envolvendo três veículos, na manhã desta sexta-feira (25), na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. A sequência de colisões envolveu um automóvel, uma caminhoneta e um caminhão. O acidente aconteceu às 5 horas e a pista só foi liberada às 6, gerando congestionamento de três quilômetros. As causas ainda estão sendo apuradas.

Na noite de quinta-feira (24), um acidente envolvendo quatro caminhões e uma caminhoneta causou a morte de um homem de 57 anos e deixou outra pessoa em estado grave, na rodovia Assis Chateaubriand, em Indiana, interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a caminhoneta e um dos caminhões bateram de frente e ficaram sobre a pista, causando outras colisões. O motorista do primeiro caminhão morreu no local. O homem ferido foi levado para o Hospital Regional de Presidente Prudente. A pista estava molhada pela chuva.