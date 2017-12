Ciclista morre após ser atropelado por caminhão na zona oeste de SP

SÃO PAULO - Um ciclista morreu atropelado na noite de terça-feira, 7, no Jardim Peri Peri, zona oeste de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, a vítima se desequilibrou ao desviar de um ônibus parado na Avenida Pirajussara. Ao cair no chão, o homem foi atingido por um caminhão por volta das 22h45.

O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro ao frentista Maciel de Oliveira Santos, de 42 anos, que morreu no local. Já o motorista do ônibus explicou à Polícia Militar que havia parado o veículo na entrada da empresa, ligou o pisca-alerta e foi dar baixa no expediente. Ao escutar um barulho forte, ele encontrou Santos caído no chão, com um ferimento na cabeça, e chamou ajuda médica pelo telefone.

O caso foi registrado no 89.º Distrito Policial (DP) como homicídio culposo com fuga do local do acidente e omissão de socorro. A investigação será conduzida pelo 34.º DP (Vila Sônia), responsável pela área.