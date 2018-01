Ciclista morre após ser atropelado na Avenida Juscelino Kubistchek

SÃO PAULO - O ciclista Gilberto Bueno, de 54 anos, morreu neste domingo, 15, após ter sido atropelado por uma van na Avenida Juscelino Kubistchek, na região do Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo. O motorista da van prestou socorro à vítima, que chegou a ser levada para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu.

Segundo boletim de ocorrência, o motorista afirmou que perdeu o controle do veículo quando o ciclista entrou na via em que ele trafegava.

Um grupo de ciclista marcou pelo Facebook um ato para esta segunda-feira, a partir das 18 horas, em homenagem a Bueno. Eles planejam se concentrar na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista com a Consolação, e seguir até o local do acidente.

Bueno participava de pedaladas organizadas por grupos de cicloativistas na cidade. Um deles, o LokoBikers, divulgou uma foto em homenagem ao ciclista em sua página no Facebook. Hans Müller, integrante do coletivo, disse, no entanto, que eles não participarão do ato na Praça do Ciclista. "Foi um acidente. Eu sou ciclista e tenho carro, também poderia atropelar alguém. Somos contra o pré-julgamento. Não queremos acirrar a guerra entre ciclistas e motoristas."