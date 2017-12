Ciclista é salvo pelo celular após acidente na Serra do Japi

SOROCABA - O ciclista Fábio Debei, de 34 anos, foi resgatado por um helicóptero, neste domingo, 29, depois de cair da bicicleta quando fazia sozinho uma trilha na Serra do Japi, em Cabreúva, no interior de São Paulo. Ele teve fratura no fêmur e, sem conseguir se mover, pediu ajuda usando um celular que estava com a bateria no fim.

O local era tão ermo que a equipe de resgate da Defesa Civil precisou caminhar quatro quilômetros por uma picada, em meio à mata densa, para encontrar o acidentado.

Consciente, mas com muitas dores, Debei foi transportado de maca até uma clareira. O resgate pediu apoio à Polícia Militar, que enviou um helicóptero para o local. O ciclista foi içado em uma maca e, depois de receber os primeiros socorros em Cabreúva, foi levado pelo helicóptero para um hospital particular de Jundiaí, onde reside.

No início da tarde desta segunda-feira, 3, ele havia passado por uma cirurgia e permanecia internado, em estado estável.