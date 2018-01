Ciclista é roubado e agredido na cracolândia, em SP

Um ciclista de 38 anos foi assaltado e agredido por moradores de rua na manhã desta segunda-feira, dia 12, na região conhecida como cracolândia, no bairro da Santa Cecília, centro da cidade de São Paulo. O suspeito acabou preso por policiais militares na mesma manhã.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o ciclista foi atacado próximo à Alameda Glete por volta das 11h30 e acabou derrubado da bicicleta. Ao perceber a aproximação de uma viatura da Polícia Militar (PM), o suspeito, Rafael Augusto Laureano, de 29 anos, provocou uma confusão e vários moradores de rua agrediram o ciclista. Várias ruas da região são ocupadas por usuários de crack.

A vítima, que não teve o nome revelado pela SSP, sofreu uma fratura no fêmur esquerdo e foi atendido pelo resgate. O assaltante fugiu com a bicicleta e com o celular roubado, mas a polícia o localizou dez minutos depois na esquida da Alameda Glete com a Alameda Barão de Piracicaba, no mesmo bairro. Apenas a bicicleta foi recuperada. O assaltante disse aos policiais que já havia consguido vender o celular.

O assaltante foi encaminhado ao 2º Distrito Policial, no Bom Retiro, onde o caso foi registrado. Os outros agressores do ciclistas conseguiram fugir.