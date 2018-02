Ciclista e pedestre morrem atropelados por ônibus na capital paulista

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram atropeladas por ônibus, no início da noite desta quinta-feira, 18, em Perus e Pirituba, bairros vizinhos, localizados na região noroeste da capital paulista. Um dos coletivos havia deixado o Terminal Pirituba; o outro saía do terminal, segundo a polícia.

Às 18h30, ao tentar atravessar, fora da faixa de pedestres, a Avenida Doutor Felipe Pinel, na saída do Terminal Pirituba, José Carlos Castro, de 59 anos, foi atingido pelo ônibus prefixo 11763, da Viação Santa Brígida, que operava a linha 8017 e deixava o terminal rumo à Cohab Voith. A vítima morreu no local. O caso foi registrado no 87º Distrito Policial, de Pereira Barreto.

Dez minutos depois, um ciclista foi atingido de frente por um ônibus também da Santa Brígida no quilômetro 21 da pista sentido capital da Rodovia Anhanguera, região de Perus. Vicente Wellington Nascimento Lima, de 45 anos, segundo testemunhas, invadiu a faixa de rolamento da rodovia, sendo atingido em cheio pelo coletivo, prefixo 11738, que fazia a linha 847P (Terminal Pirituba - Itaim Bibi).

Mesmo encaminhado ao pronto-socorro de Perus, o ciclista não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado no 46º Distrito Policial, de Perus.