Ciclista é morto com tiro na cabeça em tentativa de assalto

Um ciclista de 42 anos morreu na manhã deste sábado, 22, após levar um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto em Itaquera, na zona leste da capital. O auxiliar de vendas Vladimir dos Santos Nogueira estava acompanhado do filho de 16 anos quando foram abordados pelos criminosos em um cruzamento da avenida Jacu Pêssego, por volta das 8h.

Um adolescente de 16 anos e outro de 18 anos foram detidos duas horas depois da tentativa de assalto. Eles foram identificados pelo filho da vítima. Na casa dos suspeitos, a Polícia Militar localizou outras três bicicletas de roubos anteriores.

Segundo a PM, Nogueira pedalava com o filho, quando os criminosos se aproximaram e seguraram a bicicleta ainda em movimento. A vítima tentou se desvencilhar dos assaltantes, mas foi atingido por uma bala na cabeça. Ele foi levado para o Hospital Santa Marcelina de Itaquaquecetuba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os assaltantes fugiram sem levar nada.

Ainda de acordo com a PM, por volta das 9h30, a polícia recebeu uma denúncia anônima e chegaram a casa do suspeito de 18 anos. No local, eles encontraram uma bicicleta, que o suspeito admitiu ser roubada. Ele levou os policiais até a casa do adolescente de 16 anos, onde encontraram outras duas bicicletas que também seriam roubadas.

Os dois suspeitos foram levados para o 32º Distrito Policial (Itaquera) e foram reconhecidos pelo filho do ciclista.