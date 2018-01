Ciclista é jogado para o alto e bicicleta cai em telhado após colisão

BAURU - O ciclista Tiago Alexandre Ramos, de 25 anos, foi jogado para o alto e sua bicicleta foi parar no telhado de uma casa após ser atropelado sexta-feira, 27, por um carro em Torrinha, cidade da região de Bauru, no interior de São Paulo. Ele está internado em estado grave. A bicicleta "voou" e se despedaçou, segundo a polícia, que tem imagens do acidente gravadas pelo sistema de segurança de uma residência.

As imagens ajudaram a identificar o motorista, que fugiu sem prestar socorro ao ciclista. O acusado, que não teve o nome divulgado, ainda não se apresentou. Com múltiplas fraturas, Ramos, que teria atravessado um cruzamento sem respeitar o aviso de "pare", foi levado para a Santa Casa da cidade.

Por causa da gravidade dos ferimentos, o ciclista foi transferido no mesmo dia para a Santa Casa de Jaú. "Ele chegou muito machucado e, por causa de seu estado, achamos melhor transferi-lo para um hospital com mais recursos", resumiu um funcionário da Santa Casa de Torrinha ouvido pelo Estado, que preferiu não se identificar.

O hospital de Jaú ainda não divulgou nenhum boletim médico sobre o estado de saúde do ciclista. "Ainda não conversei com o diretor clínico", justificou Juliana Parra, assessora de imprensa da Santa Casa.