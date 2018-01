Ciclista é atropelado por carro roubado no centro de SP

SÃO PAULO - Um ciclista de 31 anos foi atropelado por um motorista que dirigia um carro roubado, da marca Mitsubishi na cor preta. O crime ocorreu no Cambuci, região central de São Paulo, por volta das 18h30 desta segunda-feira,31. O motorista Fernando Luís Gomes da Silva, de 22 anos, foi preso.

A Polícia Militar estava em patrulhamento e recebeu um alerta de um carro Mitsubishi preto tinha sido roubado. A Secretaria da Segurança Pública não informou a data do roubo do veículo. A polícia encontrou o carro na Rua Luís Gama, mas o motorista tentou fugir e deu início à perseguição que só terminou na Rua Silveira da Mota, também no Cambuci.

Durante a perseguição, Silva atropelou o ciclista identificado como Roberto José, de 31 anos, bateu em um muro e roubou outro carro modelo Suzuki Vitara em um estacionamento. O ciclista foi socorrido ao Hospital Ipiranga, na zona sul da capital, onde foi internado em estado grave, e Silva foi preso. No fim da manhã desta terça, Roberto José permanecia internado em observação. O caso foi registrado no 8.º Distrito Policial (Brás) e será investigado pelo 6º DP (Cambuci).