Ciclista é atropelado na Avenida Celso Garcia

Atualizado às 16h16.

SÃO PAULO - Um ciclista foi atropelado por um carro na Avenida Celso Garcia, no Belém, zona leste, por volta das 6h15 desta segunda-feira, 27. O acidente ocorreu na altura da Rua Belém, no sentido bairro, e a vítima foi levada consciente pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Municipal do Tatuapé. O ciclista foi avaliado, medicado e teve alta hospitalar na tarde desta segunda.

Guarulhos. Na manhã de domingo, 26, um ciclista morreu ao ser atropelado por um táxi no quilômetro 26 da Rodovia Ayrton Senna, em Guarulhos, no sentido Rio. De acordo com a EcoPistas, concessionária que administra a estrada, a vítima trafegava pelo acostamento no momento do acidente, por volta das 8h30. O taxista não se feriu, segundo a empresa.