Ciclista é atropelada por ônibus na Avenida Rebouças, em Pinheiros (SP)

SÃO PAULO - Uma ciclista foi atropelada por um ônibus na Avenida Rebouças, na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, por volta das 22h desta quinta-feira, 21, menos de duas semanas após um ciclista ter o braço decepado em um atropelamento na Avenida Paulista.

A arquiteta Renata Minerbo Strengerowski, de 25 anos, circulava em uma bicicleta motorizada pela Rebouças quando foi atingida por um ônibus, no cruzamento com a Rua João Moura. Ela foi levada ao pronto-socorro do Hospital Nove de Julho e está internada em observação, mas não corre risco de vida. A ocorrência foi registrada no 14º DP, em Pinheiros.

No fim da madrugada do dia 10, o operador de rapel David Santos Souza, de 21 anos, foi atropelado na Avenida Paulista pelo universitário Alex Kozloff Siwek, que dirigia com sinais de embriaguez, segundo exames clínicos. Siwek chegou a ser preso, mas foi solto após obter um habeas corpus nesta quinta-feira, 21.