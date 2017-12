Ciclista de 60 anos é atropelado por carro na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - O chefe de seção Sebastião Gregório, de 60 anos, foi atropelado por um carro na manhã deste domingo, 6, na pista local da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, na região da Vila Leopoldina, zona oeste da capital. Segundo a Polícia Civil, um Celta dirigido por uma motorista de 28 anos atingiu o idoso.

Em seu depoimento, a motorista disse que estava na faixa da direita usada para fazer conversões. Ela afirmou que olhou para o lado direito e não viu que o ciclista estava do lado esquerdo dela. Quando voltou a visão ao centro da pista, atingiu a vítima.

A Polícia Militar foi acionada e a vítima foi levada de helicóptero até o Hospital das Clínicas com um fratura no braço, um lesão no crânio e desacordada. Segundo a unidade de saúde, um boletim médico do final da manhã desta segunda-feira, 7, informa que o estado de saúde dele é grave. Gregório está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O caso foi registrado como lesão corporal culposa (sem intenção) e atropelamento.