Ciclista de 16 anos é atropelado na zona norte; motorista foge

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO - Um adolescente de 16 anos foi atropelado por volta das 21h45 desta segunda-feira, 20, na altura do número 20 da Avenida Luiz Dumont Villares, na Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

O ciclista foi encaminhado para o pronto-socorro do Hospital Estadual do Mandaqui, também na zona norte, e, de acordo com a polícia, não corre risco de morrer.

O caso foi registrado no 13.º Distrito Policial (Casa Verde) como lesão corporal culposa (quando não há intenção) e evasão do local do acidente.