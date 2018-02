Ciclista atropelada na Paulista é enterrada O corpo da bióloga Juliana Dias, de 33 anos, ciclista atropelada por um ônibus anteontem na Avenida Paulista, foi enterrado ontem às 10 horas no Cemitério Parque das Flores, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Juliana foi atropelada após se desequilibrar, no momento em que passava por dois ônibus. Testemunhas disseram que ela foi fechada.