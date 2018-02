Ciclista atira em duas pessoas em viaduto Duas pessoas foram baleadas por uma pessoa em uma bicicleta na manhã de ontem no Viaduto do Parque Dom Pedro 2.º, na região central da cidade. Uma mulher foi atingida na bacia e teve um dedo amputado pelos tiros. Um adolescente de 14 anos foi baleado no braço. Nenhum deles corre risco de vida. O criminoso fugiu e não havia sido preso até as 20h30 de ontem. Não se sabe o motivo do crime.