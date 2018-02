Cianeto pode não ter sido causa das mortes Análise de 235 amostras de sangue não teria identificado cianeto suficiente para matar as vítimas do incêndio em Santa Maria (RS). A informação foi publicada ontem pelo jornal Zero Hora. Isso mudaria a hipótese de que o gás causou as mortes. A investigação pode apontar asfixia por outro componente tóxico, também formado pela queima do revestimento do teto da boate. Ainda assim ficará mantida a responsabilização das mesmas pessoas pelas instalações inadequadas. A polícia aguarda os laudos dos exames.